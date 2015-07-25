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وزير الخارجية التركى: أجزاء من شمال سوريا أصبحت "منطقة آمنة"

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وزير الخارجية التركى: أجزاء من شمال سوريا أصبحت "منطقة آمنة" وزير الخارجية التركى: أجزاء من شمال سوريا أصبحت "منطقة آمنة"
قال وزير الخارجية التركي اليوم السبت إن الأراضي التي تم تطهيرها من مسلحي تنظيم داعش في شمال سوريا ستصبح "منطقة آمنة" بعد أن قصفت طائرات حربية تركية مواقع للجهاديين في سلسلة غارات.

وأضاف مولود تشاووش أوغلو في مؤتمر صحفي "عند تطهير مناطق في شمال سوريا من تهديد داعش ستتشكل مناطق آمنة بطبيعة الحال."

وأضاف "أيدنا دائما وجود مناطق آمنة ومناطق حظر طيران في سوريا ، والأشخاص الذين نزحوا يمكنهم الانتقال لتلك المناطق الآمنة."
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