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البابا تواضروس الثاني يدشن مذابح كنيسة الشهيد مارجرجس بشبرا

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البابا تواضروس الثاني يدشن مذابح كنيسة الشهيد مارجرجس بشبرا البابا تواضروس الثاني يدشن مذابح كنيسة الشهيد مارجرجس بشبرا

البابا تواضروس الثاني

قام البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم السبت، بتدشين مذابح كنيسة الشهيد مارجرجس بمنطقة خماروية بشبرا.

والمذابح التي تم تدشينها هي المذبح الرئيسي على اسم الشهيد مارجرجس والمذبح القبلي على اسم السيدة العذراء والمذبح البحري على اسم رئيس الملائكة ميخائيل والمذبح بالمبنى الملحق بالكنيسة على اسم الشهيد مارمينا العجائبي .

شارك في مراسم التدشين كل من الأنبا رافائيل الأسقف العام وسكرتير المجمع المقدس والأنبا دانيال أسقف المعادي والأنبا مارتيروس – الأسقف العام لشرق السكة الحديد والأنبا مقار أسقف مراكز الشرقية والأنبا مكاري الأسقف العام بشبرا الجنوبية والأنبا انجيلوس الأسقف العام بشبرا الشمالية والأنبا ماركوس الأسقف العام لحدائق القبة والأنبا هرمينا الأسقف العام لعين شمس.

كما قام البابا تواضروس بتدشين أيقونات حضن الآب وحامل الأيقونات, وقام الآباء الأساقفة بتدشين الأيقونات بصحن الكنيسة.

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