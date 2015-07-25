الإسكان تسمح للخاسرين بقرعة الأراضى المميزة بالمنافسةعلى 3101قطعة إضافية

استجاب الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لرغبات نحو 14 ألف مواطن، من المتقدمين لقرعة الأراضى المميزة، للدخول مجددا فى القرعة الإضافية التى سيتم فيها إتاحة 3101 قطعة مميزة فى 5 مدن جديدة.

ووافق الوزير على قيام المتقدمين الذين سحبوا مقدمات الحجز، بإعادة المقدمات الخاصة بقطع الأراضى المتقدمين عليها، للمنافسة مجددا على الأراضى المتاحة، على أن يتم اقتصار هذه القرعة الإضافية على من قاموا بسداد مقدمات الحجز فقط، وعدم السماح بدخول أى مواطن جديد فيها.

وقال الوزير فى بيان اليوم، إن القرار الأول كان يقضى بإتاحة 3101 قطعة أرض مميزة، فى 5 مدن جديدة، وهى الأراضى كاملة المرافق، وذلك للمتقدمين ممن لم يوفقوا فى القرعة الأولى، ولم يقوموا بسحب مقدمات الحجز، وفور صدور القرار تلقت الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية، الآلاف من الطلبات، سواء عبر الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) أو عبر إيميل هيئة المجتمعات العمرانية، تطالب بالسماح لمن سحب مقدمات الحجز، بإعادتها مجددا، والمنافسة على القطع المطروحة.

وأضاف الوزير: "عملا بمبدأ المساواة والاستجابة لرغبات المواطنين، تم إصدار قرار آخر بالسماح لمن قام بسحب المقدم، بإعادته، والدخول فى القرعة الإضافية، والتى سيتم تحديد موعدها خلال الأيام المقبلة، عن طريق بنك التعمير والإسكان".

وأكد مدبولى، أن هذا المبدأ ستتعامل به الوزارة، فى جميع الأراضى المطروحة، خلال المرحلة المقبلة، سواء بالقرعات المميزة أو قرعات أراضى الإسكان الاجتماعى، التى سيبدأ حجزها غدا " الأحد"، بحيث يتم إتاحة أراض للمتقدمين حال توافرها كاملة الموافق، مع زيادة أعداد المتقدمين، فى أى قرعة، مشددا على أن هذه الخطوة تأتى رغبة فى توفير الوقت الذي يستغرقه حجز هذه الأراضى، والتخفيف عن كاهل المواطنين.

وأشار المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية، إلى أن المدن التى سيتم فيها طرح قطع إضافية، هى بدر والسادات والعاشر من رمضان والمنيا الجديدة وسوهاج الجديدة، موضحا أن طرح هذه الأراضى الإضافية، نظرا لزيادة عدد المتقدمين عن عدد القطع التى تم طرحها بالمدن، وذلك رغبة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى دفع عجلة التنمية بتلك المدن.

وأوضح السباعى أنه سيتم إتاحة 521 قطعة إضافية فى مدينة بدر، و400 قطعة فى مدينة العاشر من رمضان، و1537 قطعة فى مدينة السادات، و443 قطعة فى مدينة المنيا الجديدة، و 200 قطعة فى مدينة سوهاج الجديدة، لافتا إلى أنه قد تم طرح 1202 قطعة أرض فى المدن الخمس، خلال القرعة الماضية، وبلغ عدد المتقدمين على هذه الأراضى 15 ألفا و405 حاجزين، ولهذا تم إتاحة 3101 قطعة أخرى، وهى من القطع الكاملة المرافق والمميزة فى هذه المدن، وتتراوح مساحتها من 340 إلى 1011 مترا.