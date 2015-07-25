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الحماية المدنية: ارتفاع عدد جثث ضحايا مركب الوراق لـ40 حتى الآن

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الحماية المدنية: ارتفاع عدد جثث ضحايا مركب الوراق لـ40 حتى الآن الحماية المدنية: ارتفاع عدد جثث ضحايا مركب الوراق لـ40 حتى الآن
قال اللواء مجدى الشلقانى، مدير إدارة الحماية المدنية بالجيزة، إنه تم انتشال 40 جثة لضحايا مركب الوراق الذى غرق فى النيل عقب اصطدامها بصندل، بعد انتشال جثتين اليوم.

وأوضح الشلقانى فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن فرق الإنقاذ مستمرة فى عملها لحين انتشال آخر جثتين من الضحايا المتبقية، وأن عمليات البحث مستمرة.

وأكد مدير إدارة الحماية المدنية بالجيزة، أن جثتين مازالتا مفقودتين وأن هناك تنسيقا بين الحماية المدينة فى محافظتى القاهرة وبنى سويف والقليوبية، للبحث عن الجثتين، والتى قد تكون جرفها التيار المائى، مضيفا أن عمليات التمشيط مستمرة لحين الانتهاء من العثور على باقى المفقودين.


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