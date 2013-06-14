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"الخارجية": مصر طلبت تمديد مهلة تقنين الأوضاع للعمالة في السعودية

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"الخارجية": مصر طلبت تمديد مهلة تقنين الأوضاع للعمالة في السعودية "الخارجية": مصر طلبت تمديد مهلة تقنين الأوضاع للعمالة في السعودية
تم نقل ملف المسجونين المصريين بدون محاكمة بالإمارات للنيابة العامة هناك لوضع لائحة الاتهام

كتب : أ.ش.أ منذ 21 دقيقة

صرح السفير علي العشيري، مساعد وزير الخارجية للشوون القنصلية والمصريين بالخارج والهجرة، بأن هناك متابعة للطلب المصري من السلطات بتمديد المهلة والتي ستنتهي في 3 يوليو المقبل في إطار المبادرة التي أعلنت عنها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتقنين أوضاع جميع المخالفين لنظام الإقامة والعمل.

وقال العشيري، إن السفارة المصرية في الرياض وكذلك سفارات دول أخرى مثل إندونيسيا والفلبين وبنجلاديش طالبت بتمديد المهلة أيضاً، وهناك انتظار للقرار من السلطات السعودية، مشيرا إلى أن هناك مطالب مصرية بتمديد المهلة أو على الأقل أن يتم تسجيل بيانات كل المتقدمين والسماح لهم باستكمال إجراءاتهم حتى لو انتهت المدة، مؤكدا أن هناك سعيا مصريا من أجل ذلك، وأن تلك المطالب تتم دراستها من الجانب السعودي حاليا.

وأضاف أن السلطات السعودية لم تمنح منذ سنوات هذه التيسيرات لتقنين أوضاع المخالفين لنقل الكفالة ومشاكل العمل.

وأشاد السفير العشيري بالمبادرة التي أعلنتها السعودية لتقنين أوضاع المخالفين لنظام الإقامة والعمل، نظرا لأنها تحل مشاكل كبيرة كان يعاني منها أبناء في السعودية، مشيرا إلى أن عددا من المصريين استفادوا من تلك المبادرة والتي سمحت بعودة من كان عليه غرامات وأن يتم تقنين أوضاع العديد منهم والبحث عن فرصة عمل.

وحول ملف المسجونين المصريين في دولة الإمارات بدون محاكمة، أوضح مساعد وزير الخارجية أنه تم نقل الملف إلى مكتب النائب العام في الإمارات تمهيدا لوضع لائحة الاتهام لهؤلاء المصريين، ولازلنا في انتظار تلك اللائحة والتي من المنتظر إصدارها قريبا.

وأشار السفير علي العشيري الى أن اللقاء الذي عقده أمس مع ذوي المحتجزين المصريين بالإمارات، تناول الحديث عن تأخر صدور لائحة الاتهام والخطوات التي سيتم اتخاذها حال صدورها، مضيفا أن هناك اتصالات لدراسة إمكانية تكليف مكاتب محاماة إماراتية للدفاع عنهم بالتنسيق مع ذويهم.

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