ننشر أول صور لبدء التشغيل التجريبى لقناة السويس الجديدة

ينشر اليوم السابع الصور الأولى لبدء مرحلة التشغيل التجريبي لقناة السويس الجديدة، والتى بدأت منذ قليل.

كانت أولى تجارب التشغيل التجريبى لعبور السفن بقناة السويس الجديدة، قد بدأت اليوم السبت، بحضور رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش وكبار مسئولى الهيئة.

وأكد المهندس محمد صقر، مدير إدارة التحركات بهيئة قناة السويس، أن التشغيل التجريبى يهدف إلى الاطمئنان على حركة العبور بالقناة الجديدة، مشيراً إلى أنه يشمل سفنا مختلفة الأحجام والغواطس.

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