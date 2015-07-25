الإسماعيلي لـ في الجول: التفاوض مع زيدان مسؤولية ميدو

أكد محمد أبو السعود رئيس الإسماعيلي أنه فوض أحمد حسام ميدو المدير الفني للفريق للتفاوض مع محمد زيدان لاعب منتخب مصر السابق للانضمام للدراويش.

وكان ميدو قد أعلن أن زيدان اقترب بنسبة كبيرة من الانضمام للإسماعيلي وأنه يحاول إنهاء التفاوض معه.

وأشار أبو السعود إلى أن ميدو يستهدف التعرف على مدى جاهزية واستعداد زيدان للعودة للملاعب مرة أخرى من أجل الانضمام للإسماعيلي.

وأكد أن تلك المسؤولية تأتى في إطار تولي ميدو القيادة الفنية، وعليه أن يحدد احتياجاته وينتهي من اختياراته للموسم الجديد الذي نحلم فيه ببناء فريق جديد والعودة للمنافسة على البطولات.

ومن المنتظر أن يجتمع اليوم ميدو مع زيدان من أجل التعرف على طلبات اللاعب ومدى جاهزيته للانضمام للدروايش.