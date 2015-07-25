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الإسماعيلي لـ في الجول: باناهيني مستمر الموسم المقبل

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الإسماعيلي لـ في الجول: باناهيني مستمر الموسم المقبل الإسماعيلي لـ في الجول: باناهيني مستمر الموسم المقبل

أكد محمد أبو السعود رئيس النادي الإسماعيلي أن الغاني إيمانويل باناهيني مستمر مع الفريق الموسم القادم لحاجة الفريق إليه.

وأشار إلى أن اللاعب سبق وأن توفر له عرض يقدر بثلاثة ملايين دولار إلا أنه لم يكتمل، لهذا وضعنا له هذا الرقم في حالة انتقاله لأي ناد خارج .

وأوضح أن فكرة الاستغناء عن اللاعب وبيعه كانت مرتبطة بانتداب لاعب أجنبي متميز وصاحب خبرة، لكن مع تأخر العثور على لاعب مناسب فضلنا استمرار باناهيني في الوقت الحالي.

وأكد رئيس النادي أن الاستغناء عن أي لاعب لابد أن يتم بطريقه مدروسة، إذ لابد من توفر البديل المناسب له.

وأتم أبو السعود أن ميدو مدرب الفريق أبدى رغبته في تواجد اللاعب معه الموسم المقبل.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة سموحة يوم 3 أغسطس المقبل في ربع نهائي كأس مصر الذي تأهل له بعد تخطي الرجاء بهدفين مقابل لا شيء.

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