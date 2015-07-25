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الاتحاد الديمقراطى الكردى فى سوريا : داعش أداة تدمير تركية

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الاتحاد الديمقراطى الكردى فى سوريا : داعش أداة تدمير تركية الاتحاد الديمقراطى الكردى فى سوريا : داعش أداة تدمير تركية
قال صالح مسلم رئيس "حزب الاتحاد الديموقراطي" الكردستانى فى سوريا، أن داعش تنظيم متعدد الرؤوس والأجسام، معتبراً أن "داعش" الذى يقاتل الأكراد هو "آلة تدمير تركية" هدفها تغيير الواقع الديموغرافى فى مناطق الأكراد.

وأضاف فى حديث ادلى به فى بروكسل لصحيفة "الحياة" اللندنية تنشره فى حلقات بدءاً من اليوم السبت أن صمود مدينة عين العرب (كوباني) فاجأ أنقرة التى راهنت على سقوطها.

ونفى الزعيم الكردى وجود أى تنسيق سياسى مع النظام الذى "فقد شرعيته ويلفظ أنفاسه".

وقال مسلم أن حزب "البعث" هو سبب الخراب فى سوريا والعراق والمنطقة متابعا "الجمهورية العربية السورية جلبت إلى السوريين البلاء، فلنجرّب الجمهورية السورية الديموقرا طية".

وأكد معارضته تقسيم سوريا، لافتاً إلى أن الخروج من المحنة السورية الحالية غير ممكن إلا على قاعدة تبادل الاعتراف بين المكونات فى ظل الديموقراطية.

وكشف أن حزبه رفض نصائح إيرانية دعته إلى الجلوس فى "أحضان النظام الذى لا يعترف بوجودنا أو حقوقنا".

وقال أن أكراد إيران مضطهدون ومحرومون من حقوقهم، والوضع فى مناطقهم متوتّر وقابل للانفجار فى أى ساعة.
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