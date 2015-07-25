أخبار عاجلة

موقع إسرائيل نيتس الألماني يكشف عن صفقة القرن بين السيسي وترامب -
بيان من الداخلية تكشف فيه تفاصيل انفجار المحلة -
تفاصيل اجتماع رؤساء المحاكم الإفريقية في السودان.. والزناتي: "البشير" وفر لنا حراسة شديدة تخوفًا من الإخوان -
سر «خاتم الكعبة» و«أفضل قُبلة من فنانة».. أسرار جديدة يكشفها سمير صبري -
ستاد مصر: الأجواء والاستعدادات النهائية للقاء طنطا أمام إنبي -
بالصور.. إزالة تعديات على شاطىء الأنفوشى وسط الإسكندرية -
محافظ الوادي الجديد يحظر زراعة النباتات المستهلكة للمياه -
«ON Sport» تحصل على حقوق بث بطولة الاتحاد الدولي للتايكوندو -
الأهلي يعلن قائمته للسوبر وكأس الكؤوس الإفريقي لكرة اليد -
سحر الهواري: زيارة «جيجز» لمصر تعظيم لدورها إفريقيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

"أوقاف سوهاج" تنظم قافلة دينية لمركز دار السلام للتحذير من دعاة الفتنة

Google+ Print
"أوقاف سوهاج" تنظم قافلة دينية لمركز دار السلام للتحذير من دعاة الفتنة "أوقاف سوهاج" تنظم قافلة دينية لمركز دار السلام للتحذير من دعاة الفتنة
أكد إسماعيل الصغير، وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، تنظيم قافلة دينية من علماء أوقاف سوهاج بقيادة عبد الرحمن اللاوى، إلى مساجد قرية هاشم عسيرى بمركز دار السلام، تحت شعار "إعلاء قيمة الوطن ونبذ العنف"، وتحدث فيها العلماء عن قيمة الوطن فى الإسلام والتحذير من دعاة الفتنة والتخريب، وأن الإسلام أعلى من قيمة حب الأوطان.

ورحب أهالى القرية بمثل هذه القوافل الدينية التى تحث الناس على حب الوطن ونبذ العنف والإرهاب، وأعرب محمود أبوزيد من أهالى القرية عن سعادته بما دار من حديث مشترك بين أهالى القرية وعلماء الأوقاف.

وقال عبد الفتاح العسيرى، من أهالى القرية، إنه يتمنى تكرار مثل هذه اللقاءات لتوعية الناس بصحيح الدين والتحذير من المخربين المدمرين، فيما قال حمدان الغزالى، مزارع، إن الأفكار المتطرفة عانت منها البلاد، وأرجو أن ينتشر علماء الأوقاف فى كل بلد وفى كل مكان حتى يقضوا على هذه الأفكار.

وأضاف الدكتور حسن العسيرى، من أهالى القرية، أن الإرهاب لا دين له ولا وطن وأن الله سينصر فى النهاية، كما شكر أهالى القرية علماء أوقاف سوهاج على حضورهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
رئيس «لجنة زيارة بابا الفاتيكان» يعلن تفاصيل 26 ساعة يقضيها فرنسيس في مصر

رئيس «لجنة زيارة بابا الفاتيكان» يعلن تفاصيل 26 ساعة يقضيها فرنسيس في مصر

القوات الخاصة البحرينية تتدرب في مصر

القوات الخاصة البحرينية تتدرب في مصر

النائب علاء عبد النبي: مصر عازمة على استئصال الفساد والرشوة

النائب علاء عبد النبي: مصر عازمة على استئصال الفساد والرشوة

ستاد مصر: الأجواء والاستعدادات النهائية للقاء طنطا أمام إنبي

ستاد مصر: الأجواء والاستعدادات النهائية للقاء طنطا أمام إنبي