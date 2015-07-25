"أوقاف سوهاج" تنظم قافلة دينية لمركز دار السلام للتحذير من دعاة الفتنة

أكد إسماعيل الصغير، وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، تنظيم قافلة دينية من علماء أوقاف سوهاج بقيادة عبد الرحمن اللاوى، إلى مساجد قرية هاشم عسيرى بمركز دار السلام، تحت شعار "إعلاء قيمة الوطن ونبذ العنف"، وتحدث فيها العلماء عن قيمة الوطن فى الإسلام والتحذير من دعاة الفتنة والتخريب، وأن الإسلام أعلى من قيمة حب الأوطان.

ورحب أهالى القرية بمثل هذه القوافل الدينية التى تحث الناس على حب الوطن ونبذ العنف والإرهاب، وأعرب محمود أبوزيد من أهالى القرية عن سعادته بما دار من حديث مشترك بين أهالى القرية وعلماء الأوقاف.

وقال عبد الفتاح العسيرى، من أهالى القرية، إنه يتمنى تكرار مثل هذه اللقاءات لتوعية الناس بصحيح الدين والتحذير من المخربين المدمرين، فيما قال حمدان الغزالى، مزارع، إن الأفكار المتطرفة عانت منها البلاد، وأرجو أن ينتشر علماء الأوقاف فى كل بلد وفى كل مكان حتى يقضوا على هذه الأفكار.

وأضاف الدكتور حسن العسيرى، من أهالى القرية، أن الإرهاب لا دين له ولا وطن وأن الله سينصر مصر فى النهاية، كما شكر أهالى القرية علماء أوقاف سوهاج على حضورهم.