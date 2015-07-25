بالصور.. مدير أمن سوهاج الجديد يطمئن على جاهزية القوات بالأكمنة الأمنية

استقبلت محافظة سوهاج اللواء أحمد أبو الفتوح محمد إبراهيم مدير الأمن الجديد ليتسلم أعمال منصبه خلفا للواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج لبلوغه سن المعاش، طبقا لحركة الترقيات التى أصدرها وزير الداخلية منذ عدة أيام.

هذا وقد كان اللواء أحمد أبو الفتوح محمد إبراهيم مدير أمن سوهاج الجديد قد أكد فى أول تصريح له لـ"اليوم السابع" أنه ملتزم بتعليمات وزير الداخلية وتكليفاته للقيادات الأمنية والتى تؤكد استمرار الجهود لإعادة الانضباط للشارع وكذلك الوضع المرورى، مشددا على التواجد الشرطى على مدار الساعة بشكل مكثف لبث الطمأنينة فى قلوب المواطنين بالإضافة إلى ضبط الخارجين عن القانون واستهداف البؤر الإرهابية والإجرامية.

وقال إن تطبيق القانون مع احترام حقوق الإنسان والحفاظ على العلاقات الطيبة مع المواطنين يأتى على رأس أولوياته وأعرب عن ثقته فى رجال وأفراد الشرطة ورغبتهم فى العمل للحفاظ على الأمن والأمان فى الشارع السوهاجى.

وشدد أبوالفتوح على ضرورة تكاتف المواطنين ورجال الشرطة لدعم الأمن والاستقرار، لافتا إلى أن أمن وأمان المواطن السوهاجى هو من أولى اهتماماته، بالإضافة إلى المنشآت العامة والخاصة والحيوية.

وأوضح مدير امن سوهاج الجديد، أنه كان يتولى منصب نائب مدير أمن الفيوم قبل ترقيته لذا فهو يعلم الكثير عن طبيعة محافظات الصعيد ووضعها الأمنى، مشيدا بمواقف المواطنين فى تلك المحافظات ومساندتهم الشرطة فى أداء عملها.

وعلى جانب آخر قام مدير أمن سوهاج الجديد فجر اليوم يرافقه عدد من القيادات الأمنية والشرطية بالمرور على الخدمات المختلفة بنطاق مدينة سوهاج وكمين الكوامل الغربى، حيث طالب جميع القوات باليقظة التامة وتطبيق القانون مع احترام حقوق الإنسان والمواطنين، نظرا للظروف التى تمر بها البلاد مؤكدا أهمية رسالة الشرطة لحفظ الأمن والأمان فى ربوع البلاد.



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اللواء أحمد أبوالفتوح لحظة وصوله محافظة سوهاج



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مدير أمن سوهاج يتفقد أحد الأكمنة



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مدير أمن سوهاج الجديد يراجع أستعدادات أحد الأكمنة



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مدير أمن سوهاج يقوم بأعمال التفتيش على كمين أولاد نصير البحرى



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مدير أمن سوهاج يناقش مع أحد المجندين مدى إستعداده للتعامل مع الحالات الطارئه



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مدير أمن سوهاج الجديد يتفقد سلامة الحواجز الأمنية



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مدير أمن سوهاج يتفقد كمين سوهاج القبلى



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يتفقد حالة كمين سوهاج القبلى من الداخل



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مدير أمن سوهاج الجديد يتابع مع أحد الأمناءخطة تأمين الطريق الصحراوى



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مدير أمن سوهاج الجديد يقوم بأعمال التفتيش على كمين الطريق الصحراوى الغربى



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مدير أمن سوهاج الجديد يناقش مع مدير مباحث المديرية ووكيلها أعمال التأمين بالكمائن



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مدير أمن سوهاج الجديد يقوم بأعمال التفتيش على الأسلحة والذخائر الخاصة بالقوات