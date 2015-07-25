وزارة الخارجية تدعو المواطنين لأخذ الحيطة والحذر خلال السفر

نوهت وزارة الخارجية مواطني دولة الإمارات المسافرين إلى المملكة المتحدة بضرورة أخذ الحيطة والحذر وتجنب ارتياد المناطق التي تتعدد فيها جرائم النشل والنصب والسرقة، مطالبة إياهم بعدم السكن فيها.

ويأتي بيان وزارة الخارجية تزامناُ مع بدء الإجازة الصيفية، وفي إطار حرص الوزارة تجاه مواطنيها وحفاظاً على سلامتهم وأمنهم وتحسباً لأي حوادث أو اعتداءات قد تعترضهم أثناء تواجدهم خارج الدولة.

حيث كشفت إحصائيات شرطة العاصمة البريطانية " المتروبوليتان" عن ارتفاع معدلات الجرائم المستهدفة لمواطني دول الخليج العربي الزائرين أو المقيمين في لندن بنسبة 30%، فما بين 1 أبريل 2014 وحتى نهاية مارس 2015 بلغ عدد ضحايا الجريمة للقادمين من دول مجلس التعاون الخليجي ما يقارب 428 مقارنة مع 329 في الاثنى عشر شهراً السابقة.

ويذكر منها حادثة الاعتداء على الثلاث الشقيقات الإماراتيات التي جرت في لندن مطلع شهر أبريل عام 2014 والتي حظيت بضجة إعلامية مكثفة واثارة الرأي العام.

وكما أكدت وزارة الخارجية في بيانها الرسمي على ضرورة اتباع مواطني الدولة لنصائح وإرشادات السفر الموجودة على الموقع الالكتروني للوزارة وصفحة شؤون المواطنين.

وشددت الوزارة على أهمية اختيار مواطني الدولة المسافرين للخارج السكن المناسب الذي تتوفر فيه شروط الأمن والسلامة وتجنب السكن في الأماكن التي لا توجد بها هذه الشروط وعدم ترك أبواب الشقق أو الغرف مفتوحة مع ضرورة التأكد من هوية الشخص قبل فتح الأبواب وعدم ترك الأطفال بمفردهم في الخارج وتفادي الخروج بشكل فردي خصوصا في أوقات متأخرة من الليل.

كما أشارت الوزارة إلى أهمية عدم المبالغة في المظاهر من خلال لبس المقتنيات الثمينة التي تشد الإنتباه في الأماكن العامة التي يرتادها الناس على مختلف جنسياتهم ومستوياتهم .

وعليه تنوه وزارة الخارجية مواطنيها على ضرورة التسجيل في خدمة " تواجدي " قبل السفر لأي دولة، حيث أن الخدمة تمكن الوزارة وبعثات الدولة في الخارج من التواصل معهم في حالات الطوارئ والأزمات أثناء سفرهم وتواجدهم خارج الدولة بهدف إجلائهم وتنسيق عودتهم للدولة سالمين، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية www.mofa.gov.ae أو التطبيق الذكي "UAEMOFA".

إضاف إلى ضرورة الإحتفاظ بأرقام الطوارئ للتواصل مع الوزراة أو بعثة الدولة لدى بلد المقر أو على الرقم الخاص بالدول التي لا يوجد فيها تمثيل دبلوماسي لدولة الإمارات لاستخدامه في حالة تعرض المواطن لأي طارئ 600599991 - 00971 .

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