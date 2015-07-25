الإمارات تساهم فى إعادة تشغيل الكهرباء فى عدن

وصلت إلى ميناء عدن فى ساعة مبكرة من صباح اليوم سفينة تابعة لدولة الامارات على متنها مولد كهربائى يستطيع تشغيل الكهرباء فى محافظات عدن ولحج وابين.

وأوضح المهندس خليل عبدالملك مدير كهرباء عدن لموقع هنا عدن الاخبارى انه وباهتمام شخصى من الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الامارات العربية المتحدة وولى عهده الشيخ محمد بن زايد تم التوصل إلى اتفاق بأن يشترى الهلال الاحمر الاماراتى معدات محطة 22 مايو لصالح مؤسسة الكهرباء بعدن وتكون محطة مملوكة للمؤسسة مع دفع تكاليف التشغيل والصيانة لمدة عام كامل من جانب الامارات.

وأضاف أن الهلال الاحمر الاماراتى أشترى 17 مولدا كهربائيا قدرة واحد ميجاوات ستصل عدن فى الاسبوع الحالى وهناك دفعة ثانية تضم 30 مولدا ستصل تباعا لتصل المحطة إلى طاقتها القصوى لخدمة المحافظات الثلاثة.

ومن ناحية أخرى أكد مدير كهرباء عدن أن مفاوضات تجرى بشأن قيام الهلال الاحمر الاماراتى بدفع متأخرات شركة طاقة جلوبال الموجودة فى محطة خور مكسر والتعاقد لمدة عام كامل لتشغيل تلك المحطة مشيرا إلى أن المحطة مركبة وجاهزة للتشغيل والهلال الاحمر الاماراتى موافق على تحمل التكاليف كاملة وتوقع استكمال هذا الموضوع خلال يومين على أن يقوم الفريق الفنى التابع لكهرباء عدن بالبدء بتشغيل المحطة خلال اليومين القادمين.

وأضاف أنه تم اعداد بالمواد المطلوبة العاجلة لإصلاح الشبكة الكهربائية المتضررة فى عدن بتكلفة تقديرية تصل إلى 80 مليون دولار يقوم الان الهلال الاحمر بالتنسيق مع شركة كهرباء ومياه الإمارات بتجهيز شراء تلك المواد وسيتم البدء بتوريد تلك المواد على دفعات فى الأيام القليلة القادمة.

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