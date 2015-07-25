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ليبيا: تونس أحبطت مخططا لاغتيال وزير الداخلية الليبى على أراضيها

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ليبيا: تونس أحبطت مخططا لاغتيال وزير الداخلية الليبى على أراضيها ليبيا: تونس أحبطت مخططا لاغتيال وزير الداخلية الليبى على أراضيها
أكدت الليبية، أن السلطات التونسية أحبطت فعليا مخططا لاغتيال وكيل وزارة الداخلية الليبى العقيد مصطفى الدباشى المكلف بتسيير أعمال الوزارة، بينما نفت وزارة الداخلية التونسية وجود محاولة اغتيال مماثلة.

وقال المتحدث باسم الحكومة الليبية حاتم العريبي، فى تصريح لوكالة الأنباء الليبية الليلة الماضية، "كانت هناك محاولة لاغتيال وكيل وزارة الداخلية الليبى فى تونس، وأبلغنا السلطات التونسية بالمخطط وقامت بإحباط هذه المحاولة"، وأضاف أن السلطات التونسية "اعتقلت شخصا يحمل الجنسية التونسية على علاقة بمخطط الاغتيال".

وكانت الوكالة الليبية قد نقلت عن بيان لوزارة الداخلية الليبية أن السلطات التونسية "تمكنت أمس الخميس من إحباط محاولة الاغتيال" فى العاصمة التونسية، وأن الوزارة توجهت "بالشكر للسلطات الأمنية التونسية على مجهوداتها لإحباط المخطط الإرهابى الجبان" ، غير أن وزارة الداخلية التونسية نفت عبر صحفتها على موقع فيسبوك وجود محاولة لاغتيال وكيل وزارة الداخلية الليبية.

وكتبت "خلافاً لما تم تداوله فى بعض وسائل الإعلام من أخبار مفادها إحباط السلطة الأمنية التونسية لمحاولة اغتيال وزير الداخلية الليبى بحكومة طبرق ، تعلم وزارة الداخلية بعدم صحة تلك الأخبار ولا وجود لتلك المحاولة أصلا".
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مصر 365

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