الكليات والمعاهد التى تقبل طلاب الشعبتين العلمية والهندسية "ثانوية عامة"
نشر موقع التنسيق الإلكترونى التابع لوزارة التعليم العالى، بيانا بالكليات الجامعية والكليات التكنولوجية والمعاهد التى تقبل طلاب من الشعبتين العلمية والهندسية ثانوية عامة (حديث / قديم)..إعلان - Ads إعلان - Ads
>• يضاف إلى الكليات والمعاهد السابقة جميع الكليات والمعاهد النظرية التى تتناسب مع مجموع الطالب ومرحلته وطبقا للحد الأدنى للشعب العلمية.
1. الكليات الجامعية
ملحوظة هامة:
>• يضاف إلى الكليات والمعاهد السابقة جميع الكليات والمعاهد النظرية التى تتناسب مع مجموع الطالب ومرحلته وطبقا للحد الأدنى للشعب العلمية.
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