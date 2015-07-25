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الكليات والمعاهد التى تقبل طلاب الشعبتين العلمية والهندسية "ثانوية عامة"

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نشر موقع التنسيق الإلكترونى التابع لوزارة التعليم العالى، بيانا بالكليات الجامعية والكليات التكنولوجية والمعاهد التى تقبل طلاب من الشعبتين العلمية والهندسية ثانوية عامة (حديث / قديم)..

1. الكليات الجامعية

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

ملحوظة هامة:


>• يضاف إلى الكليات والمعاهد السابقة جميع الكليات والمعاهد النظرية التى تتناسب مع مجموع الطالب ومرحلته وطبقا للحد الأدنى للشعب العلمية.

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