الكليات والمعاهد التى تقبل طلاب الشعبتين العلمية والهندسية "ثانوية عامة"

1. الكليات الجامعية

نشر موقع التنسيق الإلكترونى التابع لوزارة التعليم العالى، بيانا بالكليات الجامعية والكليات التكنولوجية والمعاهد التى تقبل طلاب من الشعبتين العلمية والهندسية ثانوية عامة (حديث / قديم)..

ملحوظة هامة:

>• يضاف إلى الكليات والمعاهد السابقة جميع الكليات والمعاهد النظرية التى تتناسب مع مجموع الطالب ومرحلته وطبقا للحد الأدنى للشعب العلمية.

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