مديرية أمن القاهرة تتمكن من رفع 297 سيارة و37 دراجة بخارية من الشوارع

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة حملة أمنية موسعة استهدفت رفع السيارات والدراجات النارية وكافة المركبات المتروكة والمهملة بالميادين والشوارع فى كافة أنحاء العاصمة بهدف إعادة المظهر الحضارى لشوارع العاصمة والعمل على تحقيق السيولة المرورية.

وأسفرت الحملات عن رفع 297 سيارة، 37 دراجة بخارية، وتأتى تلك الحملات الأمنية لتحقيق الانضباط فى الشارع وضبط ما يخل بالأمن العام وفى إطار خطة مديرية أمن القاهرة بنشر الخدمات الأمنية والمرورية بكافة شوارع العاصمة مع القيام بحملات لرفع كافة المظاهر السلبية واتخاذ الإجراءات القانونية قِبلها.