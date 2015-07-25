التنمية المحلية: إنشاء مراكز لمكافحة التلوث على نهر النيل فى6 محافظات

أكد اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، أنه يجرى التنسيق مع الدكتور حسام مغازى، وزيرالموارد المائية والرى، وذلك لإنشاء 6 مراكز مكافحة التلوث على نهر النيل، وذلك تنفيذاً للقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى لحماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث، برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء.

وطالب لبيب، خلال بيان أصدرته الوزارة، من محافظى القاهرة والقليوبية وأسوان والأقصر وأسيوط وبنى سويف إزالة معوقات تخصيص المواقع المطلوبة لإنشاء مراكز التدخل السريع لإزالة التلوث على نهر النيل، لافتاً إلى أنه سيتم إنشاء مركز رئيسى بالتبين بمحافظة القاهرة و5 مراكز فرعية بمحافظات أسوان والأقصر وأسيوط وبنى سويف والقليوبية، وسيتم تزويد هذه المراكز بأحدث المعدات اللازمة لمكافحة التلوث.

>وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أنه يجرى التنسيق بين المحافظات وفرق العمل المشكلة من وزارتى الرى والبيئة والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والهيئة العامة للبترول لتذليل كافة المعوقات وإنهاء إجراءات التخصيص لإقامة مراكز مكافحة التلوث على نهر النيل، لافتاً إلى أن المراكز تقوم بالتعامل السريع مع حوادث تلوث نهر النيل بجميع صوره والرصد الدورى لنوعية مياه النيل واتخاذ الإجراءات تجاه أية مخالفات.