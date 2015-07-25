للزوجات الجدد.. نصائح قبل الحمل اعرفى موعد تبويضك وبلاش توتر

تأخر الإنجاب من أكثر المشاكل التى تواجه الأزواج الجدد، وبالطبع يلعب الضغط العائلى والاجتماعى دورا مهما فى زيادة توتر الزوجين.

يقدم الدكتور عطية أبو النجا استشارى أمراض النساء والولادة لحديثى الزواج عددًا من النصائح الهامة للإنجاب وهى:

>1- بداية ينبه عطية على أن تأخر الإنجاب لأقل من عام بعد الزواج مباشرة لا يعد تأخرًا، وينصح بعدم استشارة الطبيب قبل الفترة من عام إلى عام ونصف من بداية الزواج، وخاصة فى حالة عدم شكوى أى من الزوجين من الأمراض العضوية.

>2- فى حالة الرغبة فى الإنجاب يجب على المرأة معرفة موعد التبويض والذى يبدأ من اليوم العاشر لبداية الدورة الشهرية إلى اليوم العشرين، ويفضل فى تلك الفترة أن يتم الجماع بصورة دورية.

>3- عدم الانصياع للضغط النفسى الذى يمارسه الآخرون، فالتوتر العصبى يؤثر سلبا على التبويض لدى المرأة.

>4- الحرص على عدم تناول أى من العلاجات الهرمونية فى بداية الزواج حتى لا تتعرض هرمونات الجسم الطبيعية للاضطراب .

>5- بعد الجماع يجب على المرأة الراحة لمدة لا تقل عن ساعتين .

>6- على المرأة تجنب استخدام المطهرات المهبلية أو المنظفات بعد العلاقة الزوجية.