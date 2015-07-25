جائزة تقديرية للدكتور نبيل حلمى لمكافحته للإرهاب الدولى

منحت جامعة الزقازيق جائزتها التقديرية فى العلوم الاجتماعية للدكتور نبيل أحمد حلمى العميد الأسبق لكلية الحقوق جامعة الزقازيق، وأستاذ القانون الدولى، وذلك لإسهاماته المتميزة فى هذا المجال، من خلال أبحاثه المتقدمة لمواجهة الإرهاب الدولى وتنبؤه لحروب الجيل الرابع، وكتبه عن كيفية مجابهة جريمة إبادة الجنس البشرى فى القانون الدولى الجنائى .

وسيتسلم د.نبيل الجائزة من رئيس الجامعة د.أشرف الشيحى، ويلقى كلمة المكرمين فى احتفال كبير تنظمه الجامعة فى تمام العاشرة من صباح يوم الثلاثاء القادم بقاعة الاجتماعات الكبرى بالجامعة، بحضور بعض الوزراء والمحافظين وكبار رجال الدولة، والذى يأتى مواكبا ليوم التفوق تأكيداً لاهتمام وحرص الجامعة على تكريم وتشجيع قياداتها وأبنائها المتميزين، ويعبر عن إيمانها العميق بأن أغلى ثروات مصر هى ثروتها البشرية التى تبذل البلاد كل جهودها من أجل إعدادهم أفضل إعداد لمواجهة تحديات القرن الواحد والعشرين .

يذكر أن هذه الجائزة هى الثانية فى تاريخ د.نبيل حلمى العلمى، حيث سبق أن منحه الرئيس الأسبق محمد أنور السادات وسام الاستحقاق من الطبقة الثالثة عام 1978، الذى يعد من أرفع الأوسمة التى تهديها الدولة لمن يساهم بعمل مميز فى المجالات المختلفة خاصة العلمية.

أعرب د.نبيل عن سعادته بحصوله على جائزة الجامعة التقديرية، مؤكدا أن جامعة الزقازيق دائما ما لها الريادة والسبق فى الاحتفاء برموزها ومبدعيها واحتضانها كل القضايا التى تهم الدولة المصرية.