البيان تنشر معلومات مهمة عن الغريقين الإماراتيين

حصلت " البيان " على معلومات مهمة عن المواطنين الإماراتيين اللذين ما يزالان مفقودين في بحر عمان بولاية مرباط محافظة ظفار .

وبحسب مصادر " البيان " فإن الشابين المفقودان هما منصور وعبدالله أبناء محمد سرور الظاهري ، عبدالله يبلغ من العمر 21 سنة ويدرس في جامعة العين ، اما منصور فعمره 19 سنة ويدرس في كلية زايد .

وقد ذهبوا في رحلة مع أصدقائهم إلى سلطنة عمان ثالث أيام عيد الفطر ، وعددهم 6 أشخاص هم ( منصور وعبدالله وعرار ابناء محمد سرور الظاهري بالإضافة إلى ابن عمهم محمد علي الظاهري وعبدالله الشامسي والشخص السادس لم نتمكن الحصول على اسمه )

في هذه الأثناء تواصل فرق الإنقاذ في الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف العمانية، وزوارق شرطة خفر السواحل وطيران سلاح الجو السلطاني عمليات البحث عن الإماراتيين المفقودين في البحر بـ مرباط

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