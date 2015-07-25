مش بس البرد والأنفلونزا.. 6 أضرار لجلوسك فى التكييف أزيد من اللازم

الكثير منا فى هذه الأجواء الحارة يلجأ للغرفة التى يتواجد بها المكيف "التكييف" ليقضى نهاره بالكامل تحت برودته التى قد تتسبب فى الكثير من الأعراض المرضية التى تطال الجسم، وتهدد الصحة.

أوضح الدكتورة هانى محمد أخصائى أمراض الصدر أن الجسم يحتاج إلى الترطيب ومعادلة درجة حرارته قدر الإمكان كى يتغلب على حرارة الجو، ولكن لابد من التعرف على أهم الأعراض المرضية التى قد تصيب الجسم بالإفراط فى الجلوس أمام التكييفات، فالكثير من الأضرار الخافية عن مدمنى التكييف قد تجعلهم يعيدون النظر فى علاقتهم به.

>- الإصابة ببرد فى الجسم نتيجة انخفاض درجات حرارة الغرفة، مما يستبب فى الشعور بآلام شديدة.>- الإصابة بالتهاب الأعصاب وآلام بالمعظام والمفاصل، قد يستمر لأيام نتيجة تعرضه لتيار هواء مباشر لفترات طويلة.>- الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية كنتيجة رئيسية لمرور تيار بارد عبر فتحتى الأنف>- الاصابة بالصداع سواء الكامل أو النصفى لتعرض الرأس لتيارات هواء باردة، أو ناتج عن التهاب الجيوب الأنفية.>- الإصابة بنزلات البرد لا شك، لتغيير درجات حرارة الغرفة كل فترة أو الانتقال من مكان إلى آخر.>- الخمول والرغبة فى الراحة مما قد يسبب السمنة وتكسير الجسم.