استكمال محاكمة 11 متهمًا اليوم بمحاولة الهروب من قسم شرطة الموسكى

تستكمل، اليوم، محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، نظر محاكمة 11 متهمًا، على خلفية اتهامهم بمحاولة الهروب من قسم شرطة الموسكى، وذلك بمناقشة شهود الإثبات.

يشار إلى أن الجلسة الماضية انعقدت بداخل غرفة المداولة، حيث لم تستغرق سوى عشر دقائق، طالب خلالها الدفاع بسماع شهود الإثبات، إلى جانب الاطلاع على التقرير الخاص بالحالة الاجتماعية للمتهم الحدث "عبده إبراهيم بيومى"، وضم دفتر الحجز عن يوم 24 يونيو 2014، وفقًا لقول المحامى أحمد الكيلانى عضو فريق الدفاع.

كانت النيابة قد أسندت إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المجنى عليه النقيب حسين أحمد، فضلًا عن اتهامهم بالإتلاف العمدى لممتلكات ومعدات قسم شرطة الموسكى، إلى جانب اتهام المتهم العاشر والحادى عشر بحيازة مخدر الترامادول.