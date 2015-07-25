أخبار عاجلة

موقع إسرائيل نيتس الألماني يكشف عن صفقة القرن بين السيسي وترامب -
بيان من الداخلية تكشف فيه تفاصيل انفجار المحلة -
تفاصيل اجتماع رؤساء المحاكم الإفريقية في السودان.. والزناتي: "البشير" وفر لنا حراسة شديدة تخوفًا من الإخوان -
سر «خاتم الكعبة» و«أفضل قُبلة من فنانة».. أسرار جديدة يكشفها سمير صبري -
ستاد مصر: الأجواء والاستعدادات النهائية للقاء طنطا أمام إنبي -
بالصور.. إزالة تعديات على شاطىء الأنفوشى وسط الإسكندرية -
محافظ الوادي الجديد يحظر زراعة النباتات المستهلكة للمياه -
«ON Sport» تحصل على حقوق بث بطولة الاتحاد الدولي للتايكوندو -
الأهلي يعلن قائمته للسوبر وكأس الكؤوس الإفريقي لكرة اليد -
سحر الهواري: زيارة «جيجز» لمصر تعظيم لدورها إفريقيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

اليوم.. استكمال محاكمة 21 متهما من"وايت نايتس" فى الشروع بقتل مرتضى منصور

Google+ Print
اليوم.. استكمال محاكمة 21 متهما من"وايت نايتس" فى الشروع بقتل مرتضى منصور اليوم.. استكمال محاكمة 21 متهما من"وايت نايتس" فى الشروع بقتل مرتضى منصور
تستكمل اليوم السبت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعسكر الأمن المركزى، برئاسة المستشار معتز خفاجى، جلسات محاكمة 21 متهما من أعضاء رابطة الوايت نايتس فى الاتهام الموجه لهم بالشروع فى قتل مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك.

كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين، تهم الشروع فى قتل رئيس نادى الزمالك وحيازة أسلحة نارية، وإحداث تلفيات بمقر نادى الزمالك، وذلك على خلفية تجمع مجموعة من أعضاء رابطة مشجعى نادى الزمالك "وايت نايتس" على إحدى المقهى، وخططوا للاعتداء على رئيس الزمالك، أثناء خروجه ليلاً من النادى وبعد رصد تحركاته ومواعيد خروجه استقلوا 3 سيارات "ملاكى" ودراجتين ناريتين، وأطلق أحدهم رصاصة من سلاح نارى "فرد خرطوش".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365