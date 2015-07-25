اليوم.. محاكمة 51 متهمًا فى قضية اقتحام سجن بورسعيد

تنظر محكمة جنايات بورسعيد اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد الشربينى، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، قضية محاولة اقتحام سجن بورسعيد، المتهم فيها 51 متهماً بقتل الضابط أحمد البلكى وأمين شرطة أيمن عبد العظيم، و40 آخرين من أهالى بورسعيد، وإصابة أكثر من 150 آخرين.

ومن المقرر أن تشهد جلسة اليوم، مشاهدة الأسطوانات المدمجة الموجودة بالأحراز، والأسطوانات المقدمة من المتهمين ودفاعهم، والمقدمة من ضباط الشرطة والقنوات الفضائية، والأسطوانة الخاصة بخطاب الرئيس الأسبق محمد مرسى.

كانت المحكمة قد قررت فى جلستها السابقة، تغريم كل من أحمد أنس المغربى، وطه ملكان، ومحمد أبو زيد، والسيدة الصعيدى، مبلغ ألف جنيه لكل منهم، لتخلفهم عن الحضور للشهادة، مع استمرار حبس المتهمين.

يشار إلى أن النيابة العامة قد وجهت للمتهمين، أنهم خلال أيام 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكى، وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفى عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وأثبتت التحريات، أن المتهمين قد عقدوا النية على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين السلميين، وذلك عقب صدور الحكم فى قضية استاد بورسعيد، وأعدوا أسلحة نارية "بنادق آلى وخرطوش ومسدسات"، واندسوا وسط المتظاهرين السلميين والمعترضين على نقل المتهمين فى القضية، وانتشروا فى محيط سجن بورسعيد العمومى والشوارع المحيطة، وعقب صدور الحكم قاموا بإطلاق الأعيرة النارية من أسلحة مختلفة صوب المجنى عليهما، قاصدين من ذلك قتلهما وإحداث الإصابات الموضوعة بتقرير التشريح، والتى أودت بحياتهما.