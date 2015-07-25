"ناسا" تلتقط صورة لـ"بلوتو" من الجهة غير المقابلة للشمس تكشف حقائق جديدة

التقطت وكالة ناسا الأمريكية لأبحاث الفضاء، صورة جديدة بواسطة المركبة "نيوهورايزونز"، والتى تمكنت فى 14 يوليو الجارى من الوصول لأقرب نقطة من كوكب بلوتو، صورة جديدة للكوكب من الجهة غير المقابلة للشمس، وتظهر الصورة غطاءً ثلجيًا وضبابيًا كشكل غلاف جوى محيط بالكوكب.

وقالت الوكالة، عبر صفحتها على الإنترنت: "يمكننا أن نقول إننا تجاوزنا الآن كل توقعاتنا، حيث كنا نعرف أن مهمة لبلوتو سيجلب بعض المفاجآت، بعد 10 أيام من الاقتراب من الكوكب".

وأوضح جون جرونسفيلد، المدير المساعد لعلوم الإدارة، مهمة ناسا، "مع الثلوج المتدفقة، الكيمياء السطحية الغريبة، السلاسل الجبلية، والضباب واسعة، بلوتو يظهر تنوع جيولوجيا الكواكب، التى هى مثيرة حقًا".

جدير بالذكر أن المركبة الفضائية (نيو هورايزونز) "New Horizons" (آفاق جديدة) التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، انطلقت فى يناير 2006 بتكلفة 720 مليون دولار متجهة إلى الكوكب، والذى تصل درجة حرارته إلى 250 درجة تحت الصفر ووصلت إلى مسافة تاريخية من بلوتو تقدر بنحو 12500 كيلو متر فقط من سطحه، حيث بلغت سرعة المركبة فى هذه الرحلة ما يقرب من 60 ألف كيلو متر فى الساعة، علمًا بأن بلوتو يبعد حوالى 5 مليارات كيلو متر عن كوكب الأرض، وتقدر هذه المسافة ببعد الأرض عن الشمس بأربعين مرة.

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