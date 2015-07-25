تموين العاشر من رمضان: المنظومة الجديدة وفرت خلال رمضان 5 آلاف شيكارة دقيق

قال كمال البلتاجى مدير مكتب تموين العاشر من رمضان، أن المنظومة الجديدة الخاص بالخبز توفر فى حصة الدقيق، مؤكدا أن مكتب تموين العاشر من رمضان حقق وفرات خلال اجازة العيد وشهر رمضان 4973 شيكارة دقيق، وحصة المدينة تحقق وفرات يوميا لا يقل عن 5 إلى 6 أطنان.

وأوضح البلتاجى فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الحصة الأولى للمدينة لم تكن تكفى لكن مع المنظومة الجديدة حدثت وفرت كثير، حيث إن المدينة بها حوالى 25 مخبزا، ونسبة إقبال المواطنين عالية الكثافة، ونحتاج حوالى 10 مخابز أخرى لأنه هناك مجاورات بالكامل لا يوجد بها مخابز وبها كثافة سكانية عالية.

وعن مشكلة نقص عدد المخابز فى مدينة العاشر من رمضان، وحصة المدينة من الدقيق وضرورة فتح مالا يقل عن 10 مخابز قال البلتاجى، إن هناك مشكلة بالفعل قائمة فى نقص عدد المخابز فمثلا الحى التاسع العمارة رقم 60 التى تضم اكثر من 3600 وحدة المنطقة بلا مخبز وامتداد مشروع ابنى بيتك بالمجاورات " 69، 67، 68 و73 و70 و71 " تحتاج أيضا إلى مخبز لأن الخبز حين يتم نقله لهذه المنطقة تتردى حالته ويتلف لأن نقل الخبز يتلفه.