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اليوم.. بدء التشغيل التجريبى لقناة السويس الجديدة بعبور 3 سفن عملاقة

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اليوم.. بدء التشغيل التجريبى لقناة السويس الجديدة بعبور 3 سفن عملاقة اليوم.. بدء التشغيل التجريبى لقناة السويس الجديدة بعبور 3 سفن عملاقة
أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، فى تصريحات صحفية، بدء التشغيل التجريبى صباح اليوم السبت بعبور ثلاث سفن مختلفة الحمولات والأعماق فى القناة الجديدة استعدادا للافتتاح يوم 6 أغسطس المقبل.

يأتى ذلك بعد الانتهاء من أعمال التكريك، التى استمرت قرابة التسعة أشهر عمل متواصل من خلال 45 كراكة عملاقة من تحالفى الأمل والتحدى، بالإضافة إلى كراكات هيئة قناة السويس، حيث تم الانتهاء من رفع 260 مليون متر مكعب رمال مشبعة بالمياه خلال التسعة أشهر الماضية، كما تم تركيب 95 شمندورة من 110 شمندورات وهى العلامات الملاحية فى القناة الجديدة.

وقال المهندس وجدى ذكى المدير التنفيذى لأعمال التكريك بمشروع قناة السويس الجديدة، إن 45 كراكة شاركت فى أعمال التكريك، أنهت 23 كراكة مهامها وغادرت مواقع العمل، وتبقى 22 كراكة، وأنهت كراكات التحالف البلجيكى الأمريكى "الأمل"، التى تمكنت من رفع 46 مليونا و264 ألف متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه من منطقة البحيرات.


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