أخبار عاجلة

موقع إسرائيل نيتس الألماني يكشف عن صفقة القرن بين السيسي وترامب -
بيان من الداخلية تكشف فيه تفاصيل انفجار المحلة -
تفاصيل اجتماع رؤساء المحاكم الإفريقية في السودان.. والزناتي: "البشير" وفر لنا حراسة شديدة تخوفًا من الإخوان -
سر «خاتم الكعبة» و«أفضل قُبلة من فنانة».. أسرار جديدة يكشفها سمير صبري -
ستاد مصر: الأجواء والاستعدادات النهائية للقاء طنطا أمام إنبي -
بالصور.. إزالة تعديات على شاطىء الأنفوشى وسط الإسكندرية -
محافظ الوادي الجديد يحظر زراعة النباتات المستهلكة للمياه -
«ON Sport» تحصل على حقوق بث بطولة الاتحاد الدولي للتايكوندو -
الأهلي يعلن قائمته للسوبر وكأس الكؤوس الإفريقي لكرة اليد -
سحر الهواري: زيارة «جيجز» لمصر تعظيم لدورها إفريقيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

أمن شمال سيناء يضبط نائبا إخوانيا عن محافظة كفرالشيخ هاربا بالمنطقة الجبلية

Google+ Print
أمن شمال سيناء يضبط نائبا إخوانيا عن محافظة كفرالشيخ هاربا بالمنطقة الجبلية أمن شمال سيناء يضبط نائبا إخوانيا عن محافظة كفرالشيخ هاربا بالمنطقة الجبلية
أعلنت مديرية أمن شمال سيناء، عن توجيه حملة أمنية شارك فيها ضباط وحدة مباحث قسم شرطة رمانة، لتمشيط المناطق الجبلية وضبط العناصر الإجرامية والتكفيرية الخطرة.

وأسفرت الحملة، عن ضبط "م.م.س.ش" نائب سابق عن الإخوان، ومقيم الجرايت مركز شرطة بيلا محافظة كفر الشيخ والهارب من محل إقامته، وذلك حال تواجده بقرية بالوظة دائرة القسم.

وبالكشف عن المذكور بإدارة الأمن الوطنى، تبين أنه مطلوب فى القضية رقم 2321 لسنة 2014 إدارى مركز شرطة بيلا كفر الشيخ "الانضمام لجماعة محظورة"، وجارٍ عرضه على إدارة الأمن الوطنى، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365