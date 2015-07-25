أمن شمال سيناء يضبط نائبا إخوانيا عن محافظة كفرالشيخ هاربا بالمنطقة الجبلية

أعلنت مديرية أمن شمال سيناء، عن توجيه حملة أمنية شارك فيها ضباط وحدة مباحث قسم شرطة رمانة، لتمشيط المناطق الجبلية وضبط العناصر الإجرامية والتكفيرية الخطرة.

وأسفرت الحملة، عن ضبط "م.م.س.ش" نائب سابق عن الإخوان، ومقيم الجرايت مركز شرطة بيلا محافظة كفر الشيخ والهارب من محل إقامته، وذلك حال تواجده بقرية بالوظة دائرة القسم.

وبالكشف عن المذكور بإدارة الأمن الوطنى، تبين أنه مطلوب فى القضية رقم 2321 لسنة 2014 إدارى مركز شرطة بيلا كفر الشيخ "الانضمام لجماعة محظورة"، وجارٍ عرضه على إدارة الأمن الوطنى، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

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