"كهرباء الإسكندرية" تبحث تطبيق قرار قطع المرافق عن كل العقارات المخالفة

قال المهندس محمد بكر، رئيس مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء بالإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن وزارة الكهرباء تدرس حاليًا تطبيق قرار محافظ الإسكندرية هانى المسيرى، بعدم توصيل المرافق إلى الوحدات السكنية والعقارات المخالفة.

وأوضح "بكر"، أن تطبيق القرار سيكون للمتقدمين عقب صدور القرار، مؤكدًا أن ما سبق وتم تركيبه من عدادات كهرباء كودية فى الفترة من بعد الثورة وحتى صدور قرار المحافظ، مشيرًا إلى أن العدادات الكودية التى تم تركيبها فى الفترة ما بعد الثورة، كانت تنفيذًا لقرار مجلس رئاسة الوزراء ولن تتأثر بقرار المحافظ.

كان هانى المسيرى محافظ الإسكندرية، قد أصدر قراراً رقم 1032 لسنة 2015 بقطع جميع المرافق من مياه شرب وكهرباء وصرف صحى وغاز عن العقارات المخالفة، التى تم إنشاؤها بدون ترخيص أو المخالفة لشروط الترخيص والقواعد والشروط والضوابط المنصوص عليها وقانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية .