لو بتتعرض لشمس الصيف.. لازم صن بلوك وبلاش تلبس بولستر

مع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة وبفصل الصيف تزداد الإصابة بالالتهابات والحساسية الجلدية، نتيجة التعرض الزائد لأشعة الشمس.

حول ذلك، قال الدكتور محمد هانى الناظر أخصائى أمراض الجلدية والتجميل والليزر، إن ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة بفصل الصيف يساهم فى الإصابة ببعض الالتهابات والحساسية بالجلد، نتيجة ارتداء ملابس ذات ألياف صناعية، والتعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة.

واستكمل د.محمد قائلا "هناك بعض النصائح والإرشادات التى يجب مراعاتها لتجنب تعرض الجلد لتلك الأضرار وأهمها":

>1)عدم وضع العطور والتعرض لأشعة الشمس، نظرًا لتفاعلهما معا حتى وإن كانت الأشعة منخفضة، فتسبب الإصابة بالتهابات بالجلد.

>2)استخدام كريم حماية واقى من أشعة الشمس بتركيز حماية أعلى من 50 درجة .

>3) وضع عازل الشمس كل أربع ساعات لانتهاء صلاحيته بعد مرور هذه المدة من وضعه.

>4)تجنب ارتداء الملابس المصنوعة من الألياف الصناعية "البولستر" نظرًا لتفاعلها مع الشمس مما يزيد من الالتهابات ومضاعفاتها خاصة لمن يعانون من الحساسية .

>5)يفضل ارتداء الملابس القطنية أو ارتداؤها تحت الملابس البولستر لعمل طبقة عازلة للأشعة الشمس.