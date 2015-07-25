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تركيا تبرر غاراتها الجوية بسوريا فى رسالة للأمم المتحدة

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تركيا تبرر غاراتها الجوية بسوريا فى رسالة للأمم المتحدة تركيا تبرر غاراتها الجوية بسوريا فى رسالة للأمم المتحدة
أبلغت تركيا الأمم المتحدة أمس الجمعة أنها بدأت فى شن غارات جوية ضد تنظيم داعش فى سوريا لأن السورية إما غير قادرة أو غير مستعدة لمواجهة تلك الجماعة .

وتواجه تركيا أعمال عنف متزايدة عبر حدودها مع سوريا التى تمتد لمسافة 900 كيلومتر حيث استغل تنظيم الدولة الإسلامية حربا أهلية تدور منذ أكثر من أربع سنوات للسيطرة على مساحات من الأراضى.

وفى رسالة إلى بان كى مون الأمين العام للأمم المتحدة ولمجلس الأمن الدولى أشارت تركيا إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التى تعطى الدول بشكل منفرد أو بشكل جماعى حق الدفاع عن النفس فى مواجهة الهجمات المسلحة كمبرر لعملها.

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مصر 365

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