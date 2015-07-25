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اعتقال ممرض أسترالى ليمثل أمام المحكمة بعد عودته من سوريا

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اعتقال ممرض أسترالى ليمثل أمام المحكمة بعد عودته من سوريا اعتقال ممرض أسترالى ليمثل أمام المحكمة بعد عودته من سوريا
قالت الشرطة الاسترالية إن ممرضا استراليا متهما بتقديم الدعم الطبى لتنظيم الدولة الإسلامية الذى يقاتل فى سوريا اعتُقل وسيمثل أمام محكمة فى سيدنى اليوم السبت.

وقال مسؤولون حكوميون إن هذا الرجل اسمه آدم بروكمان، وقال بيان للشرطة إن رجلا استراليا عمره 39 عاما اعتُقل لدى وصوله إلى مطار سيدنى خلال الليل بسبب"تورطه المزعوم فى الصراع فى سوريا."

وأكدت متحدثة باسم الشرطة أمر الاعتقال المتعلق ببروكمان وهو أب لخمسة قال لوسائل الإعلام الاسترالية إنه ذهب إلى سوريا فى مهمة إنسانية وأٌجبر على الانضمام لتنظيم الدولة الإسلامية بعد إصابته.

ولم يحدد بيان الشرطة الاتهامات ولكنه قال إن أفراد فريق لمكافحة الإرهاب مقره فى ملبورن سيسعى لنقله إلى هناك.

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