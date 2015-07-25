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مواجهات عنيفة بين الحوثيين والمقاومة الشعبية فى مأرب شرقى اليمن

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مواجهات عنيفة بين الحوثيين والمقاومة الشعبية فى مأرب شرقى اليمن مواجهات عنيفة بين الحوثيين والمقاومة الشعبية فى مأرب شرقى اليمن
اندلعت مواجهات عنيفة، فى وقت مبكر من صباح اليوم السبت، بين الحوثيين المدعومين من القوات الموالية للرئيس السابق على صالح من جهة، والمقاومة الشعبية من جهة أخرى فى مدينة مأرب شرقى اليمن.

وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الألمانية إن مواجهات عنيفة اندلعت بين الطرفين فى منطقة الجفينة جنوب غرب مأرب، مؤكدين سقوط قتلى وجرحى من الحوثيين دون تحديد عددهم.

وأشارت إلى أن المنطقة العسكرية الثالثة الموالية للرئيس عبدربه منصور هادى شنت قصفا عنيفا على مواقع الحوثيين بالأسلحة الثقيلة بالتزامن مع الاشتباكات.

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