اليوم.. نظر إعادة محاكمة 8 متهمين بمحاولة استهداف قناة السويس

تستكمل اليوم السبت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر بربرى، وبحضور المستشار ضياء عابد المحامى العام لنيابة أمن الدولة العليا وأمانة سر أحمد جاد، إعادة محاكمة 8 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية السويس"، لاتهامهم باستهداف قناة السويس.

وقضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى فى شهر مارس 2014 (غيابيًا) بإعدام 26 متهما فى قضية خلية السويس الإرهابية، وذلك فى أولى جلسات نظر هذه القضية التى لم يحضر فيها أى من المتهمين.

كانت نيابة أمن الدولة العليا قد وجهت للمتهمين اتهامات بإنشاء وقيادة خلية إرهابية بغرض استهداف السفن المارة بقناة السويس، ورصد المقار الأمنية تمهيدًا لاستهدافها وتصنيع المواد المتفجرة، وحيازة أسلحة نارية وتهديد الوحدة الوطنية.