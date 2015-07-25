نظر الطعن على حكم رفض حل اتحاد كرة القدم وبطلان انتخاباته اليوم

تنظر اليوم، دائرة الموضوع برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة، الطعن المقدم على الحكم الصادر من محكمة أول درجة برفض دعوى حل اتحاد الكرة المصرى وبطلان انتخابات اتحاد الكرة.إعلان - Ads إعلان - Ads
كانت الدكتورة ماجدة الهلباوى والدكتور هيرماس رضوان رئيس نادى بنى عبيد المرشحان السابقان فى انتخابات الجبلاية قد قاما بالطعن على الحكم الصادر من الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برفض الدعوى المطالبة بحل مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، وذلك بعد إثباتهما وجود عوار فى إجراء عملية الانتخابات.