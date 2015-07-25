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القبض على 19 محكوما عليه وضبط 218 مخالفة مرورية بشمال سيناء

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القبض على 19 محكوما عليه وضبط 218 مخالفة مرورية بشمال سيناء القبض على 19 محكوما عليه وضبط 218 مخالفة مرورية بشمال سيناء
ألقت قوات أمن شمال سيناء، القبض على (19) محكوما عليه، وضبطت 218 مخالفة مرورية وإزالة ( 75) مخالفة إدارية فورية، جاء ذلك خلال حملات أمنية، بحسب ما أعلنت عنه المديرية اليوم فى بيانها الأمنى.

وأضاف البيان: "تمكنت الخدمات الأمنية المعينة بكمائن (صدر حيطان ، النسيلة ، التمد ، النقب) بالمنطقة الجنوبية من فحص ( 43 ) حالة اشتباه من خلال فحص السيارات المارة التى تم فحصها وصرفها".

كما تمكن ضباط قسم مباحث بالاشتراك وإدارة تموين العريش، من ضبط " ى م س س "، مسئول عن محل بقالة، وذلك لعدم حملة شهادة صحية، تحرر عن ذلك المحضر رقم 958 لسنة 2015 جنح قسم شرطة ثالث العريش.

وضبط قسم المباحث "ع ع ع س" مسئول عن محل بقالة ومقيم بالعريش، وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار، تحرر عن ذلك المحضر رقم 959 لسنة 2015 جنح قسم شرطة ثالث العريش، كما تم ضبط "ى ح ى ج"، مسئول عن مخبز ومقيم بالعريش، وذلك لعدم حمله شهادة صحية، تحرر عن ذلك المحضر رقم 960 لسنة 2015 جنح قسم شرطة ثالث العريش.

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مصر 365

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