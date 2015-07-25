القبض على 19 محكوما عليه وضبط 218 مخالفة مرورية بشمال سيناء

ألقت قوات أمن شمال سيناء، القبض على (19) محكوما عليه، وضبطت 218 مخالفة مرورية وإزالة ( 75) مخالفة إدارية فورية، جاء ذلك خلال حملات أمنية، بحسب ما أعلنت عنه المديرية اليوم فى بيانها الأمنى.

وأضاف البيان: "تمكنت الخدمات الأمنية المعينة بكمائن (صدر حيطان ، النسيلة ، التمد ، النقب) بالمنطقة الجنوبية من فحص ( 43 ) حالة اشتباه من خلال فحص السيارات المارة التى تم فحصها وصرفها".

كما تمكن ضباط قسم مباحث التموين بالاشتراك وإدارة تموين العريش، من ضبط " ى م س س "، مسئول عن محل بقالة، وذلك لعدم حملة شهادة صحية، تحرر عن ذلك المحضر رقم 958 لسنة 2015 جنح قسم شرطة ثالث العريش.

وضبط قسم المباحث "ع ع ع س" مسئول عن محل بقالة ومقيم بالعريش، وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار، تحرر عن ذلك المحضر رقم 959 لسنة 2015 جنح قسم شرطة ثالث العريش، كما تم ضبط "ى ح ى ج"، مسئول عن مخبز ومقيم بالعريش، وذلك لعدم حمله شهادة صحية، تحرر عن ذلك المحضر رقم 960 لسنة 2015 جنح قسم شرطة ثالث العريش.