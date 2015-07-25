تعاطى مرضى الضغط للمسكنات يهددهم بالإصابة بأمراض الكلى المزمنة

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون تايوانيون، أن المرضى بارتفاع ضغط الدم، والذين يتناولون بانتظام مسكنات الألم الشائعة المعروفة باسم العقاقير المضادة للالتهاب غير الستيرويدية (المسكنات)، تزيد لديهم نسب الإصابة بأمراض الكلى المزمنة.

فى حين أن بعض الأبحاث السابقة قد ربطت مضادات الالتهاب غير الستيرويدية باختلال وظائف الكلى، لكن الدراسة الجديدة سلطت الضوء على الآثار المترتبة على المصابين بارتفاع ضغط الدم، وهو خطر فى حد ذاته يهدد بتلف الكلى.

وأوضح الباحثون أن مضادات الالتهاب غير الستيرويدية من بين الأدوية الأكثر شيوعًا فى العالم لأمراض تتراوح بين الصداع وحتى الحمى، والتهاب المفاصل وتشنجات الحيض.

وهذه الأدوية تشمل على: الأسبرين، والذى يمكن أن يساعد أيضًا فى منع السكتات الدماغية والنوبات القلبية، وكذلك ايبوبروفين (موترين، أدفيل) ونابروكسين (أليف)، ونابروكسين (نابروسين) والسيليكوكسيب (سيليبريكس).

وفحص الباحثون بيانات أكثر من 30000 شخص يعانى من ارتفاع ضغط الدم، ووجدوا أن أولئك الذين كانوا يتناولون المسكنات لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، كان 32٪ منهم أكثر عرضة للإصابة بمرض الكلى المزمن مقارنة بمن لم يتعاطَ المسكنات.

وبالإضافة إلى ذلك، كان المشاركون الذين تناولوا مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية "المسكنات" أكثر من مرة فى اليوم كانوا عرضة بنسبة 23 فى المئة للإصابة بمرض الكلى المزمن مقارنة بمن لم يتعاطَ الأدوية المسكنة.

وأضاف الباحثون أن تلف الكلى يمكن أن تتفاقم حالته خاصة مه من يعانون من ارتفاع ضغط الدم ، لأن عدم انضباطه يمكن أن يجعل الشرايين حول الكلى تتصلب، تضعف أو تضيق، مما يلحق الأضرار بالأجهزة الحيوية للجسم عن طريق منع تدفق الدم.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”.