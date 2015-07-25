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أهالى شبرا الخيمة يطالبون بحل مشكلة القمامة

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أهالى شبرا الخيمة يطالبون بحل مشكلة القمامة أهالى شبرا الخيمة يطالبون بحل مشكلة القمامة
طالب أهالى مدينة شبرا الخيمة المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية بسرعة إصدار تكليفات للشركات المسئولة عن جمع القمامة بصعود من يجمع القمامة للمنازل لأخذها كما كان الوضع من قبل، بدلا من أن يقوم السكان بوضع أكياس القمامة أمام بوابات المنازل والعمارات مما تسبب فى انتشار الأمراض بين المواطنين وخاصة الأطفال بسبب ترك تلك القمامة لفترات طويلة دون حملها من قبل جامعى القمامة.

وقال محمود خالد أحد سكان مدينة التعاون بحى غرب شبرا الخيمة أن سبب انتشار القمامة فى الشوارع هو اضطرار المواطنين لوضع أكياس القمامة الخاصة بهم أمام بوابات المنازل فى انتظار من يقوموا بجمع القمامة لأخذها فى غيابهم، وتمتلئ الشوارع بالقمامة ولا تجد من يحملها متسائلا: "لماذا لم يصعد جامعى القمامة للشقق كما كان يحدث قبل ذلك؟!".

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مصر 365