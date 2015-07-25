265 مؤسسة غذائية تحصل على تقدير ممتاز وإيقاف 36 في النصف الأول

حصلت 265 مؤسسة غذائية في دبي على تقييم ممتاز خلال النصف الأول من العام الجاري، وانخفضت المخالفات الصحية الخطرة بشكل ملحوظ، وأوقفت بلدية دبي 36 مؤسسة عن العمل مؤقتا، بهدف رفع المستويين الفني والصحي لها، من إجمالي 13 ألفا و561 مؤسسة غذائية في الإمارة.

وقال سلطان علي الطاهر رئيس قسم التفتيش الغذائي في بلدية دبي لـ«البيان»، إن الهدف من إيقاف تلك المؤسسات هو التأكد من تطبيقها للإجراءات التصحيحية للمخالفات، وفقا لتقارير التفتيش الدورية التي قام بها القسم، مؤكدا في الوقت ذاته أنه تم السماح لعدد كبير منها بإعادة تسيير العمل، بعد التأكد من استيفائها للمواصفات الفنية والاشتراطات الصحية اللازمة.

وأضاف، لوحظ انخفاض واضح في عدد أوامر الإيقاف للمؤسسات الصحية في الإمارة خلال العام الجاري، مقارنة بالأعوام الاخرى السابقة، بالتزامن مع الانخفاض الملحوظ في عدد المخالفات عالية الخطورة، والتي تستوجب في أغلب الأحيان إصدار أوامر الإيقاف المؤقت.

سابقة فريدة

وأشار إلى أنها سابقة فريدة من نوعها حصول 265 مؤسسة غذائية من المؤسسات عالية الخطورة، مثل المطاعم والفنادق، على تقييم امتياز (A)، نتيجة لتطبيق برامج استراتيجية في سلامة الأغذية على المؤسسات الغذائية في الامارة، بالإضافة إلى التزام المؤسسات بتطبيق الاجراءات الكفيلة برفع المستوى الصحي والفني لها، للوصول إلى هذا المستوى المتقدم جدا، موضحا أن من البرامج الهامة في هذا المجال تطبيق نظام تحليل المخاطر (الهاسب) على الفنادق وشركات التموين الغذائي، وزيادة فعاليته، وهو نظام يستهدف المخاطر المتعلقة بالسلسلة الغذائية (من المواد الخام حتى طاولة المستهلك). أما فيما يخص المؤسسات ذات المستوى المتدني، فقد تم تطبيق برنامج العيادة التشخيصية لسلامة الاغذية، الذي يستهدف المؤسسات الغذائية ذات التقييم المتدني، بهدف معرفة وتشكيل وتحليل المخاطر الفنية المتعلقة بالممارسات الصحية، ومعالجتها بوضع الحلول الجذرية، والتأكد من تطبيق أفضل الممارسات في السلامة الغذائية لضمان عدم تكرارها.

وفي ما يخص نتائج التقييم من الممتاز إلى المقبول (A,B,C,D,E)، وفقا لتقارير الزيارات المبرمجة إلكترونيا، أوضح أن عدد التقييمات بلغ 9672، ما يشير إلى زيادة مطردة في تقييم المؤسسات B (جيد جدا)، حيث حصلت 2745 مؤسسة غذائية عليه، بنسبة مئوية بلغت 30%، وهذه زيادة ملحوظة مقارنة بالسنوات السابقة، حيث كانت النسبة تتجاوز 15%. كما حصلت 5503 مؤسسات غذائية على تقييم جيد بواقع 59%، أما المؤسسات الحاصلة على تقييم ضعيف ومتوسط فلم تتجاوز 4% من إجمالي 13561 مؤسسة غذائية في الإمارة.

أفضل الممارسات

وقال الطاهر إن هذا التقدم الملحوظ في تقييمات المؤسسات الغذائية بشكل عام، يشير إلى التزام هذه المؤسسات بالاشتراطات الصحية، وحرص ومتابعة فرق التفتيش الميداني على التأكد من تطبيق الإجراءات التصحيحية، التي تضمن تطبيق أفضل الممارسات في السلسلة الغذائية.

وأكد أن فرق التفتيش في قسم التفتيش الغذائي ببلدية دبي، نفذت 1519 زيارة في الإمارة خلال النصف الاول من العام الجاري، وتمت تغطية كافة البلاغات وتنفيذ ما نسبته 97% منها في الوقت المحدد، وتنفيذ 3% فقط بعد تجاوز الوقت المحدد. وبلغت النسبة الإجمالية في الاستجابة لبلاغات الجمهور 100%، مشيرا إلى أن البلاغات التي تم التأكد من صحتها بعد إجراء التحقيقات اللازمة، بلغ عددها 1098 وبنسبة 47%، مسجلة انخفاضا ملحوظا مقارنة بالعام السابق، حيث كانت النسبة 54.8%، أما البلاغات غير الصحيحة فبلغ عددها 1239 وبنسبة 53%.

وأشار إلى أنه تم رصد 3024 مخالفة للاشتراطات والمتطلبات الصحية في المؤسسات الغذائية الأكثر تكرارا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية لهذه المخالفات والتأكد من إزالتها.