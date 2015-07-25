الطبيب الطائر .. المنتج الأكثر جدوى اجتماعية

التخطيط السليم، والعمل الجاد، والدراسة المتأنية، والمتابعة المستمرة، والإمكانات المتوافرة، تعمل في مجموعها على تنمية القُدرات وصقل المواهب المختلفة عند الموهوبين من الطلاب والطالبات، ولأن ثقافة الاختراع والابتكار هي الدعامة الرئيسة للنهضة العلمية والتقدم الحضاري في مختلف المجالات والميادين الحياتية فإن مؤسسة إنجاز الإمارات تعمل جاهدة من أجل تشجيع المبدعين من الطلاب المواطنين.

ومن هذا المنطلق فاز عشر طالبات من كلية إدارة الأعمال بجامعة الشارقة بمشروع المنتج الأكثر فائدة على المجتمع لعام 2015 لمشروع (الطبيب الطائر)،خلال الدورة السابعة للجائزة السنوية التي تنظمها إنجاز الإمارات، عضو مؤسسة جونيور أتشيفمنت العالمية، بالشراكة مع برنامج تجّار دبي؛ إحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة دبي.

وحول تفاصيل مشروع (الطبيب الطائر) أفادت الطالبة هنادي محمد حسن أن الفكرة انطلقت من معاناة البعض في الحصول على مواعيد لزيارة الأطباء في المستشفيات التي كانت تستغرق وقتا طويلا يصل لعدة أشهر من أجل إجراء تحاليل لا تتطلب سوى دقائق.

وأضافت إن فريق الطالبات حصل على دعم كبير من «إنجاز» التي ساعدتهن في تكوين شركة من الألف إلى الياء تحاكي الشركات الحقيقية، وتعاقدن مع إحدى المستشفيات الخاصة بغرض توفير الخدمات الطبية المختلفة والتي لا تتطلب استخدام الأجهزة الكبيرة، في منازل المرضى والوصول إليهم في أماكنهم من دون الحاجة إلى تكبد عناء الذهاب إلى مقر المستشفى أو العيادات، ولا حتى الانتظار لأيام طويلة لحين يأتي الموعد.

وعن الخدمات التي يقدمها الطبيب الطائر أوضحت هنادي أنها تتمثل في التحاليل الخاصة بمرضى السكر وعلاجهم وتعليمهم كيفية استخدام الحقن بأنفسهم من دون معين، وتحاليل الدم المختلفة، والتحاليل الدورية، والتطعيمات المختلفة للأطفال.

وأكدت أن فكرة المشروع لاقت استحسانا كبيرا من الشرائح التي يخدمها، مشيرة إلى أن الخدمة لا تكلف المرضى سوى 30 درهما فقط زيادة على تكلفة الخدمة المقدمة من قبل المستشفى، إلا أن فائدتها كبيرة فهي توفر الوقت والجهد والعناء خاصة لكبار السن.

ومن ناحيته أكد منير بوعزيز مدير شركة «شل» أن الشركة تتعاون مع مؤسسة إنجاز الإمارات منذ عام 2006، لاقتناعها بفكرة البرنامج وأهدافه، لذلك تطوعت بنفسي لتدريب فريق يتألف من 25 طالبا من جامعة الشارقة على كيفية إنشاء مشاريعهم الخاصة.

وأضاف إن التعليم حين يأتي من خبير في المجال العملي أفضل كثيرا من التعليم الأكاديمي البحت، عدا أنه يصقل مهارات الطلبة ويهيئهم للولوج في سوق العمل بكل سهولة ويسر، علاوة على أن هذه المشاريع تفتح لهم آفاقا للمستقبل عوضا عن انتظار الوظيفة الحكومية.

ومن ناحيتها قالت سلاف صالح الزعبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة إنجاز الإمارات الطلاب قدموا أفكارهم المبتكرة بطريقة احترافية تُبرز المهارات التي اكتسبوها من خلال البرنامج.

وأضافت: تُشكل زيادة عدد الطلاب المشاركين في البرنامج من عام إلى عام مؤشراً واضحاً على نجاحه، ونهدف من خلال هذا البرنامج إلى جعل الطلاب مدركين لقدراتهم الواعدة، ونعمل على تشجيعهم لاكتساب المهارات الضرورية لنجاحهم مهنياً وفي ريادة الأعمال.

وأشارت إلى أن إنجاز الإمارات تمثل شراكة بين القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية والمتطوعين الذين يعملون سوياً لإلهام الطلاب وتطوير المهارات اللازمة لتهيئتهم للمساهمة بشكل فعال في الاقتصاد العالمي.

وتقوم إنجاز الإمارات بتعزيز التعاون بين المتطوعين والطلاب لتطبيق برامج« Junior Achievement (JA) Worldwide » العالمية التي تغرس فيهم مبادئ مهمة مثل الجاهزية للعمل والريادة والثقافة المالية وبدون أي مقابل مادي. كما أن إنجاز الإمارات عضو في مؤسسة جونيور أتشيفمنت العالمية، وهي الجمعية الأوسع انتشاراً في العالم والتي يشارك فيها ما يقارب 10.6 ملايين طالب وطالبة سنوياً.

ووصل عدد المستفيدين من برامج إنجاز الإمارات في الدولة إلى أكثر من 28000 طالب وطالبة بمساعدة أكثر من 2500 متطوع من القطاع الخاص في أكثر من 47 مدرسة وجامعة منذ عام 2005.

تعزيز الاقتصاد

قال خالد خطيب من قسم الإدارة الإماراتية في شركة شل إنه متطوع من الشركة لتدريب الطلاب على كيفية الخوض في مجال المشاريع المتوسطة والصغيرة بهدف تعزيز الاقتصاد المحلي.

وأكد الاستعداد الكبير لدى الطلاب والطالبات للخوض في غمار الأعمال وقدرتهم الكبيرة على الابتكار والإبداع والتفكير ما أهلهم للفوز بالجائزة، انطلاقا من حبهم لوطنهم ورغبتهم في الوصول دائما إلى الرقم واحد.