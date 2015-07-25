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حبس عربي 3 أشهر لإدارة مكان للعب القمار

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حبس عربي 3 أشهر لإدارة مكان للعب القمار حبس عربي 3 أشهر لإدارة مكان للعب القمار

أدانت محكمة استئناف ابوظبي، متهما عربي الجنسية، تتهمه النيابة العامة، بتنظيم وادارة مكان للعب القمار، وقضت بمعاقبته بالحبس لمدة 3 أشهر والغرامة مع ابعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة.

وجاء في بيان الاحالة أن المتهم أعد وأدار محلاً للَّعب القمار، إذ جعل أحد المواقع العامة وكْراً له، مقابل الحصول على نسبة معينة من حصيلة المبالغ المقامر بها، كما نظم عدداً من العاب القمار في المكان، وشارك مع آخرين في لعبها.

وبينت أوراق القضية، انه تم ضبط المتهم، عندما شاهد شرطي تجمعاً لأشخاص في احدى المناطق العمالية في ابوظبي، وعندما اقترب منهم تبين له انهم يلعبون القمار، فتم إلقاء القبض على المتهم وأخذه إلى قسم الشرطة، كونه الذي كان ينظم اللعبة، والتحقيق معه، حيث اعترف بالتهم المنسوبة اليه، ليتمَّ تحويله الى القضاء.

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