شاب بالشرقية يقتل أمه انتقاما منها لزواجها عقب طلاقها من والده

شهد حى منشأة بشارة بمدينة الحسينية بمحافظة الشرقية، اليوم، حادثة قتل بشعة حيث تخلص شاب فى السادسة عشر من العمر من والدته طعنا بالسكين انتقاما منها لزواجها بعد طلاقها من والده، وقام الشاب بتسليم نفسه للشرطة بعد ارتكابه الواقعة، وتم التحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة برئاسة المستشار محمد الديب، وبإشراف المستشار هانى تاج الدين المحامى العام لنيابات شمال الشرقية.

تلقى اللواء خالد عبد الرحمن، مدير أمن الشرقية، إخطار من العميد عاطف مهران، مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بوصول السيدة "ع م" 35 سنة لمستشفى الحسينية العام مصابة بجرح طعنى بالصدر، وتوفت متأثرة بإصابتها وتم التحفظ على جثتها تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحقيقات التى أشرف عليها العميد شمس نجاح رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الشرق، أن المجنى عليها متزوجة من شخص ثانى بعد طلاقها من زوجها الأول ووالد أطفالها، وأن أبناءها قاموا بالتشديد عليها بعدم نزول المنطقة مرة أخرى بعد زواجها الثانى.

وأضافت التحقيقات أن المجنى عليها تقيم مع زوجها الثانى بالقنطرة ولكن محل إقامته الأساسى بالحسينية وأنها كانت تقضى إجازة العيد مع زوجها الثانى، وشاهدها نجلها الأكبر وحدثت بينهما مشادة كلامية عاتبها خلالها على فعلتها بتخليها عنهم وزاجها من شخص ثانى، وقام بتسديد طعنتين لها بالصدر وقام بتسليم نفسه للشرطة بعد علمه بوفاتها.