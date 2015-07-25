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اليوم..استكمال محاكمة 13 من الوايت نايتس لاتهامهم بـ"اقتحام نادى الزمالك"

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اليوم..استكمال محاكمة 13 من الوايت نايتس لاتهامهم بـ"اقتحام نادى الزمالك" اليوم..استكمال محاكمة 13 من الوايت نايتس لاتهامهم بـ"اقتحام نادى الزمالك"
تستكمل اليوم السبت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعسكر الأمن المركزى برئاسة المستشار معتز خفاجى ثانى جلسات محاكمة 13 متهما من "الوايت نايتس" فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"اقتحام نادى الزمالك".

كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهم التجمهر ومحاولة اقتحام نادى الزمالك والشروع فى قتل أحد العاملين فيه وإحداث تلفيات بالمبنى الرئيسى وحيازة أسلحة نارية وتكدير الأمن والسلم العام.

تعود الواقعة إلى أغسطس من العام الماضى حينما تجمهر عدد من أعضاء "الوايت نايتس" أمام نادى الزمالك فى محاولة لاقتحامه، اعتراضا على عدم سماح رئيس النادى لهم بحضور تدريبات الفريق.


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