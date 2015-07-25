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لو عايز تخس.. فصل الصيف هيساعدك على فقدان الوزن

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لو عايز تخس.. فصل الصيف هيساعدك على فقدان الوزن لو عايز تخس.. فصل الصيف هيساعدك على فقدان الوزن
السمنة من أكثر الأمراض انتشارًا، للممارسات غير الصحية التى يمارسها البعض كالوجبات السريعة، وعدم الاهتمام بتناول الطعام الصحى والفواكه الطبيعية.

حول ذلك، قالت الدكتورة نهى سعيد استشارى التغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة، إن فصل الصيف يتميز بأنه فرصة كبيرة للتخسيس وإنقاص الوزن، خاصة للأشخاص الذين يعانون البدانة أو زيادة الوزن للتنوع الكبير فى أنواع الفواكه التى تحتوى على قدر كبير من الألياف الغذائية والفيتامينات والمياه مثل الكانتلوب والبطيخ والكمثرى والتفاح، وهى أحد العناصر الأساسية لأى نظام غذائى لعلاج السمنة.
>واستكملت د.نهى قائلة "يحتاج الجسم بفصل الصيف إلى شرب المياه بكمية وافية لتعويض ما يفقده من كمية كبيرة من المياه والأملاح مما يساعد على فقدان الشهية وتنظيف الجسم والتخلص من السموم".

وتابعت د.نهى قائلة "عادة لا يحتاج الجسم بفصل الصيف إلى تناول كميات من كما فى فصل الشتاء، لذلك فصل الصيف يعتبر من أنسب الأوقات التى يفضل فيها اتباع نظام تخسيس صحى ومفيد".
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مصر 365

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