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"صحة الإسكندرية": خطة لتطوير مستشفيات صدر كوم الشقافة والمعمورة وأبو قير

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"صحة الإسكندرية": خطة لتطوير مستشفيات صدر كوم الشقافة والمعمورة وأبو قير "صحة الإسكندرية": خطة لتطوير مستشفيات صدر كوم الشقافة والمعمورة وأبو قير
أكد الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أن هناك خطة لاستكمال تطوير العنابر المجانية بمستشفى صدر كوم الشقافة وعودة العمل بالعناية المركزة بها بعد توفير أطباء التخصص، وتشغيل المحرقة الامنة للنفايات الطبية بالمستشفى.

وأشار فى تصريحات صحفية إلى أنه سيتم زيادة سعة العناية المركزة وإنشاء وحدة لأمرض الصدر للأطفال بمستشفى صدر المعمورة، وتوفير الأدوية الخاصة بعلاج مرضى الدرن المقاوم للعلاج العادى، والبدء فى تطوير قسم العلاج الاقتصادى بعد الانتهاء من تطوير الأقسام المجانية بالكامل.

وبالنسبة لمستشفى أبوقير العام أشار إلى أن هناك خطوات للانتهاء من إنشاء وتجهيز التوسع فى العناية المركزة بالمستشفى لزيادة سعتها.

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