اليوم.. مكتب تنسيق جامعة قناة السويس يستقبل طلاب المرحلة الأولى بالثانوية

يستقبل مكتب التنسيق الفرعى بجامعة قناة السويس، اعتبارًا من اليوم السبت ٢٥ يوليو طلاب المرحلة الأولى للحاصلين على الثانوية العامة، وقد تحدد مواعيد العمل بالمكتب من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا طوال أيام المرحلة وحتى الأربعاء ٢٩ يوليو، تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، وإشراف الدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع.

وكان مكتب التنسيق الرئيسى قد حدد الحد الأدنى للمرحلة الأولى للثانوية العامة يوم السبت المقبل، بحد أدنى 96.7% لشعبة علمى علوم بمجموع درجات 396.5 و93.5% لشعبة الرياضيات بمجموع درجات 383.5 و81.5% لشعبة الأدبى.

وأكد عبد الرحمن، أن مكتب التنسيق هذا العام بمقر كلية الزراعة والدخول من بوابة عثمان بالحرم الجامعى الجديد، وأن مكتب الإعلام قد أعد إرشادات والرد على الاستفسارات الخاصة للطلاب.