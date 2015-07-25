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الثلاثاء القادم انطلاق فعاليات مؤتمر التوعية بخطورة الإدمان بوسط سيناء

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الثلاثاء القادم انطلاق فعاليات مؤتمر التوعية بخطورة الإدمان بوسط سيناء الثلاثاء القادم انطلاق فعاليات مؤتمر التوعية بخطورة الإدمان بوسط سيناء
أعلن اللواء أيمن عبد الله، رئيس مركز ومدينة الحسنة أنه سيتم الثلاثاء القادم عقد المؤتمر الأول للتوعية بخطورة الإدمان وتأثيره على التنمية.

وأشار إلى أن المؤتمر يقام فى قاعة الصمود والتحدى بمدينة الحسنة، بحضور نخبة من أساتذة وعلماء جامعة الأزهر وبعض الأطباء وخبراء التربية والتعليم والشباب والرياضة، وعدد من القيادات التنفيذية والسياسية والشعبية والشعبية والأمنية بوسط سيناء.

ومن المقرر أن تتضمن الفعاليات، عرضا لظاهرة الادمان وأسبابها وتأثيرها السلبى على المجتمع والتنمية، وكيفية مواجهتها ومكافحتها وطرق علاج المدمنين، وتوضيح دور الجهات المعنية والمختصة بذلك، والتأكيد على دور المواطنين وخاصة مشايخ وعواقل القبائل والعائلات فى دعم الجهود المبذولة فى هذا المجال ودعم التنمية.

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