بالصور.. مدير أمن مطروح الجديد يتسلم عمله ويتفقد الخدمات بالشوارع

تسلم اللواء هشام لطفى، مدير أمن مطروح الجديد منصبه، مساء الجمعة، واستهل عمله بالمرور على الخدمات الأمنية وتفقد شوارع مدينة مرسى مطروح والمناطق الحيوية والإستراتيجية، ورافقه خلال الجولة عدد من قيادات المديرية.

التقى "لطفى" خلال الجولة، الضباط والأفراد، وحرص على توعيتهم بالظروف الأمنية الراهنة التى تمر بها البلاد، وطالبهم بالعمل على رفع الروح المعنوية بين الجميع، وحثهم على بذل المزيد من الجهد لتحقيق الأمن.

ووجه مدير الأمن الجديد، بضرورة رفع حالة التأهب وتوسيع دائرة الاشتباه لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى طرقها.



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مدير أمن مطروح أمام مبنى المديرية



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مدير الأمن خلال تفقده شوارع المدينة بصحبة وكيل إدارة المرور



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اللواء هشام لطفي يتفقد الخدمات والشوارع فور توليه عمله



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عدد من قيادات المديرية يرافقون مدير الأمن خلال الجولة



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مدير أمن مطروح الجديد يوجه الضباط والأفراد برفع حالة التأهب



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مدير أمن مطروح يستهل عمله الجديد بجولة ميدانية