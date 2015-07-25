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فريق إم خنان بطل دورة صداقة قويسنا و10 رحلات عمرة برعاية الانتماء المصرى

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استطاع فريق قرية إم خنان التابع لمركز قويسنا الفوز على فريق قرية أبنهس فى نهائى دورة صداقة قويسنا وبركة السبع "لكرة القدم بعد مارثون طويل شارك فيه نحو 75 فريقا يمثلون جميع قرى مركز بركة السبع وقويسنا برعاية حزب الانتماء المصرى".

وحقق فريق أجهور الرمل المركز الثالث بعد فوزه فى مباراة تحديد المركز الثالث على فريق كفور الرمل صاحب المركز الرابع.

من جانبه أكد إبراهيم الغريب رئيس حزب الانتماء المصرى أن كرة القدم تجمع الشمل دائما، لهذا قرر دعوة مرشحى البرلمان لنهائى الدورة فى مبادرة أطلق عليها لم الشمل بحضور كل من الدكتور محمد محمود لاشين ومحمد فوزى عشرى وماهر الشناوى وأحمد ماضى وهشام عبد الواحد وأشرف الدغيدى أمين عام حزب الانتماء المصرى وخالد غنيمة منظم الدورة.

وقدم رئيس الحزب جائزة دورة الصداقة مبلغ 25 ألف جنيه للفريق صاحب المركز الأول و10 آلاف للمركز الثانى و5 آلاف للمركز الثالث و2000 جنيه للمركز الرابع، كما تم منح 10 رحلات عمرة بواقع 5 لأهالى قويسنا و5 لأهالى بركة السبع.

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015
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