بالصور: نجوى كرم تحيي حفلاً في مهرجان اصوات نسائية في تطوان

احيت نجوى كرم ليلة افتتاح مهرجان اصوات نسائية بمدينة تطوان شمال المغرب في اجواء احتفالية حماسية تالقت فيها شمس الاغنية العربية التي غنت اشهر اغانيها وسط تهليل الجمهور بساحة المطار.

وكانت نجوى قد استقبلت بحفاوة كبيرة من طرف معجبيها الذين خصصوا لها استقبالا حارا على طريقة الزفة المغربية حيث حملت في العمارية وسط الأهازيج المغربية.

تجدر الاشارة الى ان سهرة الافتتاح دشنتها المغربية التطوانية فتيحة امين التي ادت اغان شعبية من التراث المغربي كما كانت هناك لحظة تكريم للفنان الشاب احمد شوقي واختتمت الحفل المغربية سعيدة شرف.

وكانت نجوى نجمة الطرب العربي وبدت في قمة عطاءها وتجاوبت كثيرا مع الجمهور وامتعته باغانيها المميزة على إيقاع الدبكة التي رقصت عليها نجوى معية فرقتها في انسجام تام كما اختارت اناقة مميزة بلباس غجري بلون الفوشيا منحها حيوية خاصة على المسرح وطلة شبابية لافتة